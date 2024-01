Villa Cortese: allarme furti

I furti si susseguono in continuazione. E i cittadini di Villa Cortese chiedono interventi urgenti per arginare una piaga che, in paese, ha cominciato ad assumere i caratteri dell'emergenza.

I furti si susseguono in continuazione. E i cittadini di Villa Cortese chiedono interventi urgenti per arginare una piaga che, in paese, ha cominciato ad assumere i caratteri dell'emergenza. Lo fanno con una lettera aperta firmata da un cittadino che ha per oggetto "Esposizione di gravi furti in appartamento e richiesta di intervento urgente". I toni della missiva sono civili e composti ma fermi. "Mi rivolgo a lei in qualità di cittadino preoccupato - si legge - per esporre una crescente emergenza riguardante i continui furti in appartamento che stanno affliggendo la nostra comunità negli ultimi mesi, negli ultiimi tempi si è verificato un aumento significativo di questi reati ,mettendo a rischio la sicurezza e il benessere dei residenti, la gravità della situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti". Il cittadino ha coinvolto il resto della cittadinanza promuovendo una raccolta firme con richieste precise: la prima è rivolta al sindaco e concerne la necessità di "coordinamento e supporto nelle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione". Alle Forze dell'Ordine il cittadino e i firmatari chiedono "incremento delle attività di vigilanza del territorio, potenziamento delle indagini investigative e implementazione di misure preventive per migliorare la sicurezza degli appartamenti". Misure volte a contrastare con decisione una situazione che sta togliendo sonno e tranquillità a diversi residenti del piccolo comune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!