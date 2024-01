Casorezzo: cordoglio per Giancarlo Castiglioni

Nella comunità di Casorezzo ha lasciato un segno profondo, la scomparsa a 76 anni di Giancarlo Castiglioni ha suscitato profondo cordoglio in paese.

Nella comunità di Casorezzo ha lasciato un segno profondo. Sia per il suo impegno politico che lo portò anche a essere assessore al bilancio del comune, sia per la sua attività nel sociale. La scomparsa a 76 anni di Giancarlo Castiglioni ha suscitato profondo cordoglio in paese. Anche il sindaco Pierluca Oldani ha voluto unirsi al ricordo. "Dedichiamo un pensiero a Giancarlo Castiglioni - ha scritto - per anni è stato assessore al bilancio del comune, ma tutta la sua vita è stata contraddistinta da una fervida passione politica, anche chi non la pensava come lui gli ha sempre riconosciuto il grande slancio civile e la dedizione agli impegni amministrativi, ha contribuito a fare la storia di Casorezzo". Le sue esequie si sono svolte nella parrocchia di San Giorgio.

