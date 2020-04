Le illustrazioni di Alice

L'originale idea della casorezzese Alice Castano: ha creato delle schede da colorare adatte ad ogni tipo di età a tema restiamo a casa. Un'iniziativa per i bimbi e le famiglie.

Il suo nome è Alice Castano, è di Casorezzo e di professione fa l'illustratrice. Un po' d'inventiva e il suo stesso lavoro l'hanno portata a proporre a grandi e piccini del paese un'iniziativa originale; si tratta di una serie di illustrazioni di cui ha proposto il disegno invitando, poi, i genitori a colorarle insieme con i propri piccoli. "Mi rivolgo - scrive sul profilo social Casorezzo on line - a tutte le mamme e i papà che ogni giorno sono alla ricerca di nuove attività per i proprii bimbi e, diciamolo, in queste giornate ci vuole proprio tanta fantasia". E così le è venuta la brillante idea: perché non dichiarare guerra al COVID-19 e all'insidia che esso crea facendo ricorso ai colori e ai disegni? "Sono un'illustratrice - prosegue - e ho pensato di creare delle schede da colorare adatte ad ogni tipo di età a tema restiamo a casa". E lo ha fatto nella consapevolezza delle sensazioni di serenità che disegnare e colorare sanno trasmettere specie ai più piccoli. Attività artistiche che hanno anche una finalità terapeutica per l'anima. "Il 27 aprile - aggiunge - in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale del disegno, per un bambino il tempo dedicato a matite e pennarelli è un momento di sfogo e spensieratezza, oltre a essere educativo". Castano ha messo a disposizione sul proprio profilo tre schede di sua creazione con relativi disegni sui temi 'restiamo a casa', 'distanti ma vicini' e 'laviamo sempre le mani'. E invita a mettere sul profilo 'Casorezzo on line' tutti questi disegni come fattore di condivisione di tutta la comunità che profuma di speranza per il futuro, amicizia e orgoglio di essere casorezzesi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro