A Bernate la befana arriva in moto

A Bernate Ticino la Befana arriva sì, ma in sella alla moto! Come ormai da tradizione il giorno dell'Epifania una schiera di motori ruggenti invade le strade di Bernate e Casate portando allegria e tante calze per tutti! Appuntamento prima a Casate con l'arrivo dei bolidi alle 15.30 in Oratorio San Giuseppe, per poi spostarsi a Bernate dove alle 16.15 si accoglierà l'arrivo prima dei Re Magi in Chiesa Parrocchiale e poi le Befane sul Prato grande adiacente la Canonica. L'evento è promosso dal Comune di Bernate in collaborazione con il Gruppo Pensionati e con la partecipazione del gruppo motociclisti Gate32Milano Chapter.

