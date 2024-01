Legnano in festa con i Magi

Dal 5 al 13 di gennaio 2024 la parrocchia dell’Olmina festeggerà come ogni anno, insieme alle altre tre Parrocchie dell’Oltresempione, la propria festa patronale, nel giorno della festa dei Santi Magi che, più di 2000 anni fa, vennero dall’Oriente per adorare il Bambino appena nato.

Come dal 1983, anche questo gennaio prenderà vita il corteo storico, che partendo dall’asilo della Parrocchia arriverà in chiesa e in oratorio, ripercorrendo le tappe del percorso dei Re d’Oriente al seguito della Stella verso Betlemme. I Magi sono il simbolo di un’umanità che si mette in marcia al seguito della stella e ricerca la verità nella sapienza, per poi scoprire l’amore nello sguardo di un bambinello. Un pensiero quest’anno non poteva non andare alla martoriata Terra Santa, dove terrore e guerra hanno portato morte e distruzione e il Natale a Betlemme è stato festeggiato in toni ridotti rispetto al solito. Per questo, alcuni teloni rappresentanti opere di Bansky saranno installati lungo il percorso, per lanciare con l’arte un messaggio di pace e di speranza. Il Signore Gesù sceglie ancora di nascere tra le macerie di questo mondo e un bambino riporta la pace dove gli uomini hanno portato la guerra.

La festa inizierà venerdì 5, con la Messa dei popoli e la cena in Oratorio. Il 6 gennaio, giorno della ricorrenza dei Santi Magi, il corteo partirà alle ore 14.30, per arrivare intorno alle 16 in Oratorio, in tempo per la premiazione del concorso dei presepi; chiuderà la giornata il concerto dei cori parrocchiali in chiesa. Altro appuntamento importante sabato 13, in Oratorio: fra’ Ielpo, delegato francescano della custodia di Terra Santa per l’Italia, porterà la sua testimonianza di missione e risponderà alle domande della Comunità.

Come ogni anno, servono volontari per la sfilata, sia come figuranti che come aiuto per la manodopera. Chiunque volesse aiutare, può dare la sua disponibilità nelle segreterie delle Parrocchie dell’Oltresempione.

