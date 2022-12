Legnano: tanti eventi in attesa del Natale

Weenk end ricco di eventi per la città di Legnano, che si prepara a vivere l'attesa del Natale.

Fine settimana denso di appuntamenti quello alle porte, ecco l’elenco delle manifestazioni

Sabato 17 dicembre alle 10 si comincia con Natale in Largo Seprio, iniziativa a cura dei commercianti che proseguirà per tutta la giornata di sabato e che continuerà domenica 18 per tutto il giorno.

Dalle 10.30 alle 13 nel giardino della biblioteca “Augusto Marinoni” di via Cavour si tiene la seconda edizione del Christmas Book Party, la festa natalizia dedicata ai bambini con le bancarelle dei libri e dei giochi usati gratuiti a cura del gruppo Girolibri e dei volontari del Servizio Civile, il Circo di Natale (clownerie, gag, bolle di sapone e giocolerie natalizie a cura del Teatro dell’Aleph) e Babbo Natale che poserà con i bambini per le foto ricordo, la consegna delle letterine e tanti libri di favole natalizie da prendere a prestito insieme con un piccolo gadget per tutti.

Alle 16 in piazza San Magno presepe vivente con gli allievi della scuola primaria Arca e, a Palazzo Leone da Perego, primo appuntamento con “Assaggi d’arte”, conferenza su “Il presepe del Settecento napoletano” a cura di Ruggero Cioffi e degustazione di dolci della tradizione napoletana.

Alle 17, nelle gallerie Cantoni, concerto della fanfara dei Bersaglieri in congedo “Aurelio Robino”.

Alle 21, al Teatro Tirinnanzi, concerto della scuola di musica Niccolò Paganini con brani della tradizione natalizia di Ravel, Redner, Martin, Blane, Murray, Blane, Crosby, G. Michael, M. Jackson, L. Richie. Il concerto è tutto esaurito.

Domenica 18 dicembre, in via Luini, per tutto il giorno si terrà “Tuttonatura Natale”, il mercatino di prodotti biologici e naturali.

Alle 10.30, nelle Gallerie Cantoni, concerto del Corpo bandistico Legnanese

Alle 18, nell’auditorium dell’istituto comprensivo Manzoni in via Santa Teresa, 30 “It’s Christmas” momento di musica e teatro con i Maestri Alex Mandelli e Marco Grisetti (chitarra e voce) della Scuola di musica Niccolò Paganini e le letture di Jacopo Pari, Santa Barilari e Clarissa Pari della scuola di Teatro Junior. L’evento è realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E State E + Insieme” promossa e finanziata da Regione Lombardia.

