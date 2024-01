Legnano: Comune rinnova con Aemme Linea Ambiente

Con il nuovo contratto nasce la figura dell’operatore ecologico di quartiere che, sfruttando la conoscenza del territorio, gestirà spazzamento manuale e pulizia dei cestini in base alle reali necessità e non a un calendario prefissato.

Igiene urbana e ambientale potenziata è più flessibile: è il cuore della delibera di affidamento del servizio ad Aemme Linea Ambiente illustrata dall’assessore Marco Bianchi la scorsa settimana nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. La gestione del servizio, per cui il contratto in essere giunto a scadenza a fine anno avrà una proroga tecnica di quattro mesi, sarà affidata per 15 anni.

«Questo affidamento è il risultato di un lavoro su due fronti, quello sulla modalità di affidamento in house del servizio e quello tecnico, con la definizione e l’implementazione dei servizi -spiega Bianchi. I contenuti tecnici della proposta sono stati definiti partendo dai servizi esistenti. L’amministrazione comunale ha chiesto ad ALA, a parità di costi rispetto al contratto esistente che vale 9 milioni 210mila euro l’anno, la loro razionalizzazione e il loro efficientamento sulla scorta delle segnalazioni raccolte in questi anni dai cittadini e di quanto emerso nei dibattiti in materia che si sono svolti nelle commissioni e in consiglio comunale; una richiesta che, nonostante l’effetto dell’inflazione, ALA ha soddisfatto. Ma nel contratto figurano anche servizi aggiuntivi, che sono stati pensati per migliorare l’igiene urbana e soddisfare le esigenze espresse dall’utenza. Questi servizi aggiuntivi comporteranno una maggiore spesa di circa 220mila euro nel 2024 e di 260mila euro negli anni successivi. Uno degli elementi che caratterizzano il nuovo contratto è il rafforzamento della possibilità di controllo da parte dell’ufficio Ambiente del Comune, che avverrà grazie alle informazioni messe a disposizione da ALA con strumenti informatici quali il tracciamento in tempo reale dei mezzi impiegati in città e il tag elettronico per i cestini».

All’interno dei servizi esistenti tre saranno le novità:

• Una diversa organizzazione dei servizi di spazzamento manuale e di pulizia dei cestini: il servizio che oggi è svolto a calendario, ossia con passaggi periodici e fissi, sarà gestito dal personale che opera in quella zona della città. Nascerà, quindi, la figura dell’operatore ecologico di quartiere, che, facendo leva sulla sua conoscenza del territorio, individuerà i punti in cui intervenire sulla base delle criticità e del reale bisogno.

• Il posizionamento nella piattaforma ecologica di un container per gli pneumatici; scelta, questa, adottata per provare a limitare gli abbandoni indiscriminati di questa tipologia di rifiuti

• La divisione degli accessi alla piattaforma dell’utenza domestica e non: si tratta di un adeguamento normativo che impone, per un impianto come quello di via Novara, di separare le utenze fissando due mezze giornate riservate esclusivamente all’utenza non domestica.

«I servizi aggiuntivi che sono stati inseriti nel contratto con ALA riflettono il lavoro di ascolto dell’utenza e di impegno sul campo del personale di ALA e della nostra Polizia locale -conclude Bianchi. Con i nuovi servizi diamo una risposta nei fatti alle criticità e alle necessità che sono emerse in questi anni: penso alla situazione che si crea nelle ZTL e, in generale, dove maggiori sono la frequentazione e la concentrazione di pubblici esercizi. Ma voglio sottolineare anche una misura coerente con la nostra politica ambientale: in una città dove l’introduzione della raccolta puntuale sta dando ottimi risultati in termini di aumento della frazione differenziata, è doveroso introdurre la differenziazione dei rifiuti nel mercato cittadino; una scelta che si inserisce a pieno diritto nel suo percorso di riqualificazione, che ha preso il via con la riapertura del parcheggio di via Castello».

Il contratto entrerà in vigore al più tardi l’1maggio 2024. Nel corso dell’anno, sulla base di un cronoprogramma che sarà concordato, tutti i servizi aggiuntivi entreranno a regime ad eccezione della raccolta porta a porta del verde che diventerà realtà nel 2025.

Da ricordare, inoltre, che il prossimo anno, grazie a 725mila euro di risorse a valere sul PNRR ottenuti da Aemme Linea Ambiente, che ha partecipato. su delega del Comune di Legnano, al bando del ministero della Transizione ecologica, saranno posizionati 25 cestini intelligenti e tre isole ecologiche per tipologie di rifiuti da conferire nella piattaforma di via Novara (piccoli elettrodomestici, olio da cucina). L’ubicazione di queste isole è ancora da definire.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!