Inveruno: al via il Servizio Civile

E' ufficialmente aperto il bando per il servizio civile universale di SCANCI Lombardia. Un'opportunità formativa e super interessante da vivere in un ambiente culturalmente stimolante. Sono previsti n. 2 posti da inserire nel settore Biblioteca /Cultura presso il comune di Inveruno.

Le domande dovranno essere presentate entro le 14.00 del 15 febbraio 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Di seguito le principali informazioni per partecipare al bando: età tra i 18 e i 28 anni, periodo di impiego in servizio 2024/2025, i progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

E' possibile ripresentare la domanda se, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il servizio è stato interrotto.

