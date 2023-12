"Attivati molti servizi"

Arconte Gatti: "Nei prossimi mesi spazio all’inaugurazione del rinnovato stabile di Via Albarina, un’operazione a costo zero per le casse comunali"

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Arconte Gatti, sindaco di Vanzaghello

Il 2023, che si sta per concudere, è stato certamente un anno importante per Vanzaghello. Tanti, infatti, i servizi e gli interventi che hanno riguardato i diversi ambiti e settori (sportello legale, screening, rinegoziazione dei mutui, rinnovamento del cimitero, borse di studio, ecc..., senza dimenticare i lavori in piazza Sant’Ambrogio). E ancora le molteplici proposte e iniziative per e con la cittadinanza, promosse grazie allo straordinario apporto delle realtà associative e della nostra biblioteca. Ma anche nei 12 mesi che stanno per cominciare, ecco molti altri progetti, a partire dalla sicurezza con l’arrivo di due nuovi agenti; quindi, spazio all’inaugurazione del rinnovato stabile di Via Albarina, un’operazione a costo zero per le casse comunali grazie ad un cospicuo contributo, erogato da Regione Lombardia, che porterà all’interno del nostro territorio nuovi servizi per la salute.

