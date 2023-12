"Tanti progetti e interventi"

Susanna Biondi: "Tra le opere più rilevanti posso evidenziare il completamento della riqualificazione del plesso scolastico 'Don Mentasti' e il campo polifunzionale di Olcella".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo

Il 2023 è stato certamente impegnativo e complicato da molti punti di vista ma siamo comunque riusciti a sviluppare e completare molte attività. Particolare attenzione è stata rivolta a giovani e bambini dedicando proprio a loro significativi progetti e interventi. Tra le opere più rilevanti posso evidenziare il completamento della riqualificazione del plesso scolastico “Don Mentasti”, il campo polifunzionale di Olcella, la realizzazione degli spogliatoi del campo sportivo “Don Pier Torriani”. Inoltre, la scorsa primavera, è stato inaugurato il Centro Polifunzionale di Olcella che ha immediatamente preso vita, sia per le proposte sanitarie sviluppate nell’ambulatorio medico, sia per le numerose attività di socialità attuate nella sala principale. E proprio all’aspetto della socialità rivolgo il mio pensiero, augurando a tutta la comunità che in queste Feste ci si possa arricchire di tanta buona socialità!

