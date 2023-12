Un girone di ritorno da vivere tutto d'un fiato a fianco delle farfalle per risalire insieme la classifica e godersi lo spettacolo delle gare più importanti della stagione: UYBA Volley Busto Arsizio lancia un'opportunità super vantaggiosa per tutti gli appassionati che, con soli 50 euro potranno acquistare la tessera abbonamento 'Nuova Vita! UYBA - Reloaded', valida per 7 imperdibili eventi.

Un girone di ritorno da vivere tutto d'un fiato a fianco delle farfalle per risalire insieme la classifica e godersi lo spettacolo delle gare più importanti della stagione: UYBA Volley Busto Arsizio lancia un'opportunità super vantaggiosa per tutti gli appassionati che, con soli 50 euro potranno acquistare la tessera abbonamento 'Nuova Vita! UYBA - Reloaded', valida per 7 imperdibili eventi: si parte già da martedì 26 dicembre, con la gara contro la Milano della stella Paola Egonu, per proseguire con il match del 14 gennaio con Roma, che vedrà il probabile esordio del più grande talento americano scoperto dalla UYBA, Skylar Fields! Ma non solo, seguiranno gli incontri fondamentali con le dirette concorrenti per un posto ai play-off e si finirà con un'altra parata di stelle, con il super match contro le campionesse d'Italia di Conegliano in programma il 24 marzo.

"NUOVA VITA! UYBA - RELOADED", i dettagli:

7 partite di regular season a partire dal 26 dicembre 2023

Settore primo anello rosso non numerato: prezzo unico 50 euro

Modalità di ritiro

1. Il 26 dicembre presso la biglietteria della E-work Arena dalle 15.30 alle 17.30 con la sottoscrizione dell'abbonamento, riceverai biglietto omaggio per la partita contro Milano nel settore primo anello rosso non numerato e un coupon con cui potrai ritirare il tuo abbonamento a partire dal giorno 02/01/2024 presso gli uffici UYBA Volley.

2. Dal 2 gennaio presso gli uffici UYBA Volley il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 19.30.

