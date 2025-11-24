meteo-top

Lun, 24/11/2025 - 15:20

lunedì 24 novembre 2025 | ore 16:20

A Castellanza arriva il Volley Modena

Un match che la squadra allenata da coach Mauro Tettamanti dovrà provare a vincere a tutti i costi.
Sport - Futura si prepara a schiacciare

Ancora un Monday night lungo il cammino della Futura Volley Giovani, che per il nono e ultimo turno del girone di andata della Regular Season alla Soevis Arena attende il Volley Modena (si gioca lunedì 24 novembre alle ore 20.30).
Un match che la squadra allenata da coach Mauro Tettamanti dovrà provare a vincere a tutti i costi. Innanzitutto per dare continuità al buon momento che nelle ultime settimane ha fruttato due vittorie e 5 punti; in secondo luogo per generare un’ulteriore scossa alla classifica, sfruttando gli scontri diretti che impegneranno le più dirette rivali Offanengo, Altamura, Fasano e Imola. Busto Arsizio si presenta all’appuntamento con il morale alto e tanta fiducia nel serbatoio, frutto di due prestazioni davvero convincenti per gioco e atteggiamento. Non resta che tentare di allungare la serie positiva per ripartire poi con il girone di ritorno e una nuova storia tutta da scrivere. Rebora e compagne dovranno però fare molta attenzione a Modena, in crescita nelle ultime giornate, come conferma la vittoria al quinto set della scorsa domenica contro Altafratte.

