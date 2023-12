In piazza per la tombola

Le classiche e immancabili cartelle e, poi, ovviamente tanta voglia di ritrovarsi e stare insieme... Tutti in piazza, allora, per la tombolata natalizia.

Le classiche e immancabili cartelle e, poi, ovviamente tanta voglia di ritrovarsi e stare insieme... Tutti in piazza, allora, per la tombolata natalizia. Già, proprio in centro paese, ecco che la Parrocchia di Vanzaghello ha voluto trasferire quest'anno uno degli appuntamenti ormai diventati fissi prima di Natale. "Da qualche tempo, infatti, l'iniziativa veniva organizzata in oratorio - commenta Dario Cosmotti - In questo 2023 si è deciso, invece, di spostarla appunto in piazza, così da cercare di coinvolgere sempre più gente. E dobbiamo dire che l'esperimento, se così vogliamo chiamarlo, è riuscito". Diverse, infatti, le persone che si sono date appuntamento nel pomeriggio di domenica 17 dicembre. Bambini, giovani, adulti e famiglie, insomma, che non hanno voluto perdersi l'occasione di giocare assieme e provare anche a vincere uno dei premi messi in palio. "E' stato un bellissimo momento di condivisione - conclude - Un evento che ha visto la collaborazione di più parti: dalla Parrocchia all'Amministrazione, fino a quei commercianti che hnano voluto dare il loro sostegno". Il tutto, reso ancor più speciale pure dalle presenza di uno zampognaro e di un Babbo Natale in bicicletta.

TUTTI IN PIAZZA: SI GIOCA A TOMBOLA



