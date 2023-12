"E' stato un 2023 di soddisfazioni"

Sabina Doniselli: "Per il nostro comune di Boffalora sopra Ticino il 2023 è stato un anno di grande lavoro e altrettante soddisfazioni, che ci ha visto impegnati in progetti ambiziosi".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Sabina Doniselli, Boffalora sopra Ticino

Per il nostro comune di Boffalora sopra Ticino il 2023 è stato un anno di grande lavoro e altrettante soddisfazioni, che ci ha visto impegnati in progetti ambiziosi. In concreto, è stato aperto il cantiere di riqualifica del Parco Mylius nelle vicinanze del Naviglio Grande e sono partiti i lavori di ampliamento del cimitero. Abbiamo concluso i lavori di rifacimento del tetto del centro anziani e alcune manutenzioni all’interno della struttura. A ottobre è stato inaugurato il nuovo stabilimento Vetropack, un grande progetto di investimento industriale che sta portando alla rigenerazione dell’area ex SAFFA. A livello sociale siamo riusciti ad attivare un importante progetto sportivo rivolto ai bambini e ragazzi dello spettro autistico. Sono in corso i lavori di riqualifica e valorizzazione dell’illuminazione pubblica del territorio comunale. Continua il nostro impegno costante a sostegno delle piccole attività commerciali del paese con l’erogazione di contributi per valorizzare il distretto del commercio e con soddisfazione quest’anno a Boffalora abbiamo visto l’apertura di nuovi negozi di vicinato. Grande successo hanno avuto i numerosi eventi proposti durante tutto l’anno a dimostrazione che Boffalora sta diventando sempre di più un paese di attrattiva turistica. Il 2024 incomincerà con l’apertura del cantiere di Viale Industria che porterà a rendere più attrattiva la zona industriale per permettere alle ditte di Boffalora di lavorare sempre al meglio. La sfida più grande per il 2024 sarà quella di approvare il progetto definitivo del nuovo e moderno polo scolastico e avviare i lavori di costruzione, a Boffalora Regione Lombardia ha assegnato 8.728.208,00 euro permettendoci di dare corso a un progetto importantissimo per la comunità Boffalorese, un moderno e sicuro polo scolastico co spazi di apprendimento innovativi, connessi e aperti alle nuove esigenze della didattica e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!