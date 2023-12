Una 'nuova' piazza Costituzione

La valorizzazione di piazza della Costituzione è l’obiettivo principale di un importante progetto, appena approvato dalla giunta comunale di Vanzaghello, la cui realizzazione è programmata per la prossima primavera.

La valorizzazione di piazza della Costituzione è l’obiettivo principale di un importante progetto, appena approvato dalla giunta comunale di Vanzaghello, la cui realizzazione è programmata per la prossima primavera. Le opere relative alla piazza sono riassumibili in due grandi filoni di intervento: da un lato la completa riqualificazione del verde pubblico, compresa la riconversione in fioriera della fontana dismessa esistente, e dall’altro la realizzazione di un nuovo parcheggio a raso di nove posti auto con accesso da via dei Mille. Un terzo ambito di intervento riguarda invece opere stradali di manutenzione straordinaria con l’asfaltatura ed il rifacimento della segnaletica orizzontale dall’adiacente via Giuseppe Verdi, per un investimento complessivo pari a 153.400 euro di cui 73.400 finanziati grazie al bando di Regione Lombardia “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-24”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!