Magenta in piazza per la pace

In contemporanea con Assisi una marcia per la città: "La guerra va ripudiata come strumento di “risoluzione” dei conflitti internazionali, ovunque nel mondo”.

La scorsa domenica 10 dicembre era una ricorrenza particolarmente significativa nel mondo, anche se, nella frenesia di questo momento storico, purtroppo è passata troppo sotto traccia: il 75° anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ad Assisi, città da sempre molto sensibile alle iniziative di dialogo, è stata convocata la ‘Marcia della Pace’. Nello stesso momento anche a Magenta si è tenuta una fiaccolata per il cessate il-fuoco globale, convocata da tante diverse sigle del territorio, tra cui Acli, Anpi, Ecoistituto della Valle del Ticino e tante altre sigle magentine e della fascia del Ticino. Una marcia insieme “per ribadire che i Diritti Umani, per tutti, vengono prima di ogni cosa e che quindi ogni rivendicazione, per quanto giusta e sostenibile, non può calpestarli: per questo la guerra va ripudiata come strumento di “risoluzione” dei conflitti internazionali, ovunque nel mondo”. Le guerre nel mondo stanno facendo vittime innocenti e distruggendo città, infrastrutture e ambiente, sprecando enormi risorse economiche e materiali, a danno della collettività. Raid dopo raid, razzo dopo razzo, attentato dopo attentato, bomba su bomba, strage dopo strage, la violenza sta superando ogni immaginazione, arrivando a colpire i malati negli ospedali. È intollerabile il livello di crudeltà, di menzogna e di accanimento che vediamo ogni giorno sui mezzi di comunicazione”. Anche se la partecipazione non è stata altissima, rimane la soddisfazione per un momento simbolico molto forte in questo periodo pre-natalizio: “Uniti per la Pace, che c'è di più bello? In cammino per Magenta, tutte e tutti insieme, illuminati dalla tenue luce di una, dieci, cento candele abbiamo voluto ribadire il nostro dissenso alle guerre e ridato un senso alla nostra umanità”.

