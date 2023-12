Il Villaggio delle Meraviglie di Milano, come ogni anno, arriva a riempire di magia i Giardini Indro Montanelli con un sacco di eventi, attrazioni, e dolci sorprese da scoprire.

Il Villaggio delle Meraviglie di Milano, come ogni anno, arriva a riempire di magia i Giardini Indro Montanelli con un sacco di eventi, attrazioni, e dolci sorprese da scoprire. Piste da pattinaggio, giostre, musiche di Natale e tanta allegria. Spettacoli su ghiaccio, slitte volanti, la casa di Mamma e Babbo Natale e le sue renne. E poi ancora, giochi a pre-

mio, elfi ballerini e lezioni di circo per non farci mancare nulla. Oltre a tanta animazione per i più piccoli. La cosa bella di questo Villaggio è il fatto di trovarsi dentro

il bellissimo Parco di Porta Venezia che rende ancora più suggestiva l’atmosfera. E oltre

a tante attrazioni anche sfiziose bontà in stile street food e anche divertenti e colorati

stand con diverse idee regalo da acquistare.

