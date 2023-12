Cittadini, la sicurezza del territorio in cui risiedete dipende anche da voi. Il comune di Bareggio non si è limitato a ricordare il concetto ma ha fornito anche una proposta per declinarlo nel concreto. Si chiama "Sorveglianza di vicinato".

Cittadini, la sicurezza del territorio in cui risiedete dipende anche da voi. Il comune di Bareggio non si è limitato a ricordare il concetto ma ha fornito anche una proposta per declinarlo nel concreto. Si chiama "Sorveglianza di vicinato" e, come specifica il Comune, "E' uno strumento di prevenzione contro la criminalità che si prefigge l'obiettivo di aumentare la soglia di attenzione dei cittadini rispetto a eventi anomali nelle aree coinvolte dall'iniziativa, che dovranno essere segnalati alle forze di Polizia". Il progetto nasce con l'intento di "Prevenire la commissione di reati predatori come furti, furti in abitazione, rapine, truffe in strada e truffe ai danni degli anziani". Il Comune precisa che le azioni di segnalazione dovranno avvenire in piena sinergia con le Forze dell'Ordine escludendo quindi ronde, indagini e schedature delle persone, invasioni della sfera privata e interventi di autotutela dei cittadini non consistenti nella segnalazione. "Al fine di massimizzare l'efficacia della sorveglianza - spiega ancora il comune - il territorio comunale sarà suddiviso in zone omogenee per ognuna della quali dovrà essere individuato un referente". La richiesta di adesione è reperibile sul sito del Comune.

