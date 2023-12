"A chi spettano i diritti sull'invenzione", su questo tema arriva il webinar giovedì 14 dicembre dalle 9.30 alle 12, promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che fa parte del ciclo di seminari dell’Ufficio Proprietà Intellettuale.

"A chi spettano i diritti sull'invenzione", su questo tema arriva il webinar giovedì 14 dicembre dalle 9.30 alle 12, promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che fa parte del ciclo di seminari dell’Ufficio Proprietà Intellettuale. Il seminario tratta gli aspetti inerenti la disciplina dei diritti di proprietà industriale in merito all'Invenzione regolata da normative specifiche che definiscono i diritti acquisiti mediante brevettazione o registrazione, e il monopolio di sfruttamento concesso alle imprese. Questa disciplina riconosce il diritto al brevetto all'autore dell'invenzione o del modello, salvo disposizioni contrarie nel contratto di lavoro. Nell'incontro si analizza anche la disciplina dei diritti di proprietà industriale tra Enti di ricerca e ricercatori in Italia così come previsto dal nuovo art.65 del Codice di proprietà industriale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!