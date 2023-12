La mostra 'Echi manzoniani' fa tappa ad Inveruno

Venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 20.45 presso la sala Virga della biblioteca di Inveruno, si terrà la presentazione della mostra 'Echi manzoniani nel nostro territorio', realizzata dal Centro studi territoriali Athene noctua.

Venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 20.45 presso la sala Virga della biblioteca di Inveruno, si terrà la presentazione della mostra 'Echi manzoniani nel nostro territorio', realizzata dal Centro studi territoriali Athene noctua. La mostra, pensata come un tributo ad Alessandro Manzoni a 150 anni dalla sua morte, propone un itinerario ideale alla riscoperta di alcuni luoghi del nostro territorio legati alla vita del grande scrittore lombardo. Il legame con Manzoni è riscontrabile in dimore e proprietà appartenute alla sua famiglia, ma anche in figure che hanno stabilito con lui un legame di amicizia profondo e duraturo, testimoniato da scambi epistolari capaci di svelare aspetti non del tutto noti del suo carattere. La mostra rimarrà aperta sabato 16 dicembre, dalle 14 alle 16, e domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Si terranno visite guidate alla mostra domenica alle 10.30 e alle 15.30.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!