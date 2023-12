Luci e colori pronti a conquistare la città. E’ 'Le mille luci di Natale', la camminata non competitiva (aperta a tutti i cani di ogni razza ed età accompagnati dalle loro famiglie), in programma venerdì 8 dicembre a Castano.

Luci e colori pronti a conquistare la città. E’ 'Le mille luci di Natale', la camminata non competitiva (aperta a tutti i cani di ogni razza ed età accompagnati dalle loro famiglie), in programma venerdì 8 dicembre a Castano, organizzata dalla Protezione Animali di Legnano Odv, dal Comitato Genitori e da Fondazione Aurea. Ovviamente, i partecipanti avranno modo di lasciarsi andare alla fantasia e creatività, indossando cappellini, corna da renna e tutto ciò che ispira lo spirito natalizio. Il ritrovo, allora, è alle 16.30 al parco Sciaredo, partenza alle 17, per poi raggiungere piazza Mazzini. E qui, l’accensione delle luminarie.

