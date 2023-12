Biscotti e 'tronchetto' i dolci più attesi

Sapori intensi, decorazioni ben definite, impasti gustosi... Si avvicinano le festività natalizie e, in attesa dei vari panettoni e pandoro, ci sono una grande infinità di dolci che caratterizzano il periodo e ci stuzzicano l’appetito in attesa delle feste. Lo sapevate che anche i biscotti di Natale hanno una loro storia? In epoca precristiana, il 25 dicembre si celebrava il solstizio d'inverno.

Sapori intensi, decorazioni ben definite, impasti gustosi... Si avvicinano le festività natalizie e, in attesa dei vari panettoni e pandoro, ci sono una grande infinità di dolci che caratterizzano il periodo e ci stuzzicano l’appetito in attesa delle feste. Lo sapevate che anche i biscotti di Natale hanno una loro storia? In epoca precristiana, il 25 dicembre si celebrava il solstizio d'inverno. Per questa occasione si preparava un pane sacrificale (Opferbrot), che secondo la credenza popolare aveva la funzione di scacciare i demoni e proteggere le anime dei defunti. Con l'avvento del cristianesimo, al solstizio d'inverno si sostituì il Natale, mentre il pane di Natale, il cosiddetto Christstollen (panettone della tradizione tedesca), prese il posto di quello sacrificale. Si trattava di un dolce dagli ingredienti costosi ed esotici, provenienti dal lontano Oriente, che era per lo più un privilegio delle classi sociali agiate. Le famiglie più povere cominciarono così a preparare e cuocere il pane di Natale in porzioni più piccole. Così sono nati i primi biscotti delle feste! “Sicuramente i biscotti sono tra i prodotti più ricercati del periodo - ci commenta Lorenzo Garavaglia, dell’Antico Forno Garavaglia - Ma vi è molta richiesta anche di torrone e tronchetti natalizi”. Il tronchetto di Natale (o Bûche de Noël) è un classico dolce di Natale a forma di tronco d'albero, preparato tradizionalmente in Francia, dove viene servito in occasione delle festività natalizie: un rotolo di pasta biscotto, decorato con una ganache al cioccolato, in modo da richiamare l'aspetto di un piccolo ceppo di legno. Goloso e scenografico, rappresenta uno dei dolci natalizi per eccellenza, e assume valore simbolico soprattutto nel Nord Europa, zona in cui nasce la tradizione di bruciare, per buon auspicio, un pezzo di legno dalla Vigilia di Natale fino all'Epifania.

