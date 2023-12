'Dicembre in sicurezza': controlli serali e notturni

Oltre 700 operatori coinvolti, 3.364 veicoli controllati, 695 verbali per violazioni al Codice della Strada, 32 fermi e sequestri di veicoli, 1937 conducenti sottoposti ad alcoltest e 56 patenti ritirate.

È il bilancio delle prime due serate di controlli effettuati nell'ambito di 'Dicembre in sicurezza'. L'iniziativa, finanziata da Regione Lombardia, prevede uno specifico piano di servizi straordinari, serali e notturni, con l'obiettivo di intensificare la presenza della Polizia locale attraverso attività mirate a ridurre gli incidenti stradali e aumentare la sicurezza urbana.

"Abbiamo stanziato 410.000 euro - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa - che vanno ad aggiungersi alle risorse normalmente assegnate alle Polizie locali, per consentire ai comuni di coinvolgere gli agenti nelle ore serali e notturne. Riteniamo fondamentale intensificare i controlli soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il traffico aumenta fisiologicamente. Per questo motivo, a dicembre ci saranno altre serate in cui saranno effettuati controlli straordinari sulle strade. È questa la nostra risposta concreta alla necessità di garantire la sicurezza sul territorio".

