Tentato furto in chiesa

Erano in tre, una donna e due uomini. Eccoli in azione nella chiesa Parrocchiale di Vanzaghello. Mercoledì scorso, attorno alle 11, infatti, hanno cercato di forzare la cassetta delle offerte, ma grazie alle segnalazioni di alcuni fedeli i malviventi si sono allontanati. "Subito sono state avvisate le Forze dell'ordine che sono intervenute e alle quali, dopo avere sporto regolare denuncia, abbiamo consegnato i filmati delle telecamere di videosorveglianza - scrivono dalla stessa Parrocchia - Dispiaciuti per questo increscioso episodio, soprattutto per la totale mancanza di rispetto dei luoghi di culto, invitiamo tutti i fedeli che dovessero notare strani comportamenti nelle nostre chiese ad avvisare immediatamente il 112 e i responsabili della Parrocchia".

