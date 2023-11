“Coltiviamo il rispetto”: con questo slogan Coldiretti lancia l’iniziativa organizzata al mercato coperto di Campagna Amica in Porta Romana a Milano in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“Coltiviamo il rispetto”: con questo slogan Coldiretti lancia l’iniziativa organizzata al mercato coperto di Campagna Amica in Porta Romana a Milano in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è per domani, sabato 25 novembre dalle 8 alle 14, presso il farmers’ market di via Friuli 10/A, nel capoluogo lombardo.

L’iniziativa è promossa da Coldiretti Donne Impresa Lombardia in collaborazione con Campagna Amica e mira a sostenere l’attività di CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. A tutti i consumatori che nel corso dell’intera mattinata si recheranno al mercato contadino e faranno una libera donazione per i progetti di CADMI – spiega Coldiretti – verrà consegnato in regalo un sacchetto di mele rosse cento per cento Made In Italy.

La violenza sulle donne – ricorda la Coldiretti interprovinciale – è purtroppo un fenomeno di grande attualità, che ormai ha assunto i connotati di una vera e propria emergenza, e rispetto al quale Coldiretti Donne Impresa intende proseguire nell’impegno di sensibilizzazione della popolazione e di aiuto concreto alle vittime.

