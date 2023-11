Cartelli rossi e spettacolo

Prima la posa di un'installazione di cartelli rossi da parte dell'associazione 'Gli spaesati' per ricordare le oltre 100 vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, 13 anni la più giovane, 95 la più anziana.

Prima la posa di un'installazione di cartelli rossi da parte dell'associazione 'Gli spaesati' per ricordare le oltre 100 vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, 13 anni la più giovane, 95 la più anziana. Poi uno spettacolo dal titolo "Note stuprate" in programma domenica 26 novembre alle 16.30 al polo culturale Catarabbia. Il comune di Canegrate ha messo in campo due iniziative chiare con la finalità di sensibilizzare sul tema della violenza alle donne e della necessità di eliminarla per sempre la cui giornata ricorrerà sabato 25 novembre . A esse si aggiungerà poi uno spettacolo dal titolo "In bilico tra abitudine e violenza" in programma proprio sabato 25 alle 21 nella biblioteca comunale Giacomo Bassi. "Sarebbe bello - spiega il Comune in una nota - se il prossimo anno questi cartelli rossi restassero vuoti e non riportassero alcun nome, dobbiamo tutti lavorare per questo, soprattutto facendo prevenzione, tramite la cultura e l'educazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!