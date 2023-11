La promozione di un territorio passa anche dalle sue immagini. Il Comune di Bareggio ne è consapevole e, nell'ambito dell'opportunità messa a disposizione dalla Regione con il bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-24", ha deciso di promuovere l'installazione di quaranta pannelli fotografici "Per la riqualificazione urbana del comune".

La promozione di un territorio passa anche dalle sue immagini. Il Comune di Bareggio ne è consapevole e, nell'ambito dell'opportunità messa a disposizione dalla Regione con il bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-24", ha deciso di promuovere l'installazione di quaranta pannelli fotografici "Per la riqualificazione urbana del comune". La giunta retta dal sindaco Linda Colombo ha deciso di stanziare un importo pari a 7200 euro sia per realizzarli che per posizionarli. I pannelli conterranno , si legge nella determinazione licenziata dal comune, "foto storiche tratte dagli archivi comunali, a completamento nel Distetto delle installazioni presenti a Cornaredo". Tutto si muove nell'ottica dell'orientamento sposato dalla Regione di "promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!