L'accensione delle luminarie

L'appuntamento è sabato 25 novembre, alle 18.30, in piazza Santa Maria a Busto Arsizio. Si accendono le luminarie natalizie. E saranno diverse le decorazioni e attrazioni per tutti nelle diverse zzone della città: dal grande albero di luci dorate e argentate alla pista di pattinaggio di piazza San Giovanni, passando per gli alberi di Natale addobbati e illuminati e a tanti altri simboli delle festività posizionati sia in centro che nei quartieri cittadini.

