Mantovani, un futuro in politica: “La passione non mi abbandona”

Nuova candidatura per Mario Mantovani? Ipotesi molto probabile: "Io personalmente sono a disposizione. Se può essere utile a territorio e alla gente perché non provare? La passione non mi ha certo abbandonato”.

La politica non si ferma mai, si rinnova, si ‘attualizza’ e, di anno in anno, impone nuove sfide e nuove opportunità. Con il suo ingresso in ‘Fratelli d’Italia’ Mario Mantovani ha portato una lunga esperienza e tante persone motivate e ben coinvolte nel tessuto amministrativo. Tra i più ‘vicini’, ovviamente la figlia Lucrezia Mantovani (onorevole alla Camera dei Deputati) ma anche Christian Garavaglia in Regione Lombardia. E un suo ritorno in politica per le europee? Mai dire mai, come lui stesso ci conferma: “Ipotesi candidatura che speriamo venga confermata dal presidente Meloni - ci spiega Mario Mantovani - Io personalmente sono a disposizione. Se può essere utile a territorio e alla gente perché non provare? La passione non mi ha certo abbandonato”.

