Fedez in piazza Duomo con CIVIS

Sabato 18 novembre piazza Duomo a Milano ospiterà “Dona il sangue, salva la vita”, evento di sensibilizzazione che nasce dalla partnership tra la Fondazione Fedez e il CIVIS, il Coordinamento Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue che riunisce AVIS, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres. Dalle 8.30 alle 16.30 la piazza si trasformerà in un coloratissimo “villaggio del donatore” animato dagli stand e dalle unità mobili delle quattro associazioni che, grazie ai loro volontari e alla presenza di Fedez (con cui AVIS Nazionale aveva annunciato l’avvio di una collaborazione già nelle scorse settimane), incontreranno la cittadinanza per promuovere un gesto semplice, ma fondamentale: il dono del sangue e del plasma. L’iniziativa punta a sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni che, sulla base dei recenti dati nazionali, sono sempre meno propense a donare. In dieci anni, infatti, la fascia dai 18 ai 45 anni di età è passata da 1.089.510 donatori (63% del totale) a 866.112 (52%) e, sempre in questa fascia, i nuovi donatori sono diminuiti del 24%.

