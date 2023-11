Aperto 'Merlata Bloom Milano'

Milano guarda al domani e, per vedere come sarà, basta osservare lo sviluppo urbanistico dell’area di Merlata.

Milano guarda al domani e, per vedere come sarà, basta osservare lo sviluppo urbanistico dell’area di Merlata. Qui si stanno concentrando fondi, idee, progetti, start-up, investimenti per ridisegnare un modo nuovo per concepire l’abitare, lo studiare, il lavorare, il far commercio, l’ìntrattenimento e lo svago. Inaugurato infatti mercoledì 15 novembre il ‘Merlata Bloom Milano’, il nuovo Lifestyle Center milanese posizionato al centro del più grande progetto di trasformazione urbana in Italia, nel quadrante nord ovest di Milano. È l’ulteriore tassello del futuro completamento di un nuovo distretto urbano sostenibile. Merlata Bloom Milano, infatti, è ‘cerniera’ spaziale e funzionale tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell’innovazione MIND, la straordinaria sfida del post Expo 2015, che mese dopo mese sta crescendo nelle ex aree dell’Esposizione Universale. Un esempio virtuoso di integrazione, di funzioni e di soluzioni, da parte di soggetti pubblici e privati, che rappresenta un modello di collaborazione positiva per Milano e per il nostro Paese. Un’area e un segmento in grande crescita: Merlata Bloom Milano è pronto per offrire servizi e soluzioni di socialità ai primi residenti del nuovo distretto - circa 7.000 persone equivalenti a 2.500 famiglie –, allo storico quartiere del Gallaratese-Rho, fino ad arrivare agli oltre 3.600.000 possibili clienti, in arrivo grazie alle 210 unità commerciali di cui: 43 unità food & beverage avvolte dal suggestivo ‘winter garden’in legno e vetro con ampi affacci sul parco circostante e numerose prime aperture internazionali o di format inediti per il mercato italiano. Sono state più di 700 le maestranze impiegate nelle fasi di cantiere, e oltre 3.000 nelle fasi di allestimento. A pieno regime, Merlata Bloom Milano avrà un impatto economico positivo rilevante sulla comunità locale, a partire dalle previsioni di occupazione che, tra collaboratori diretti e indiretti, porterà a circa 2.000 nuovi posti di lavoro. Un’opportunità aperta anche alle categorie più fragili grazie all’accordo con il fondo ‘Diamo Lavoro’ di Fondazione Caritas Ambrosiana nella Diocesi di Milano, che offre formazione e accompagnamento al lavoro a persone disoccupate e in profonda difficoltà economica. L’impatto territoriale è davvero fondamentale però, basti pensare che l’area Mind continua ad attrarre nuove società di ricerca per investire qui nel territorio. Qui sta sorgendo anche il nuovo campus dell’Università Statale, il più innovativo in Europa: il progetto della nuova sede delle facoltà scientifiche è firmato da Carlo Ratti e prevede cinque corti, circondate da cinque palazzi: 18.300 metri quadri di aule, quasi 50mila metri quadri tra laboratori didattici e dipartimentali, oltre 8mila metri quadrati di biblioteca.

NON SOLO NEGOZI: LUOGO PER SVAGO E MOMENTI LIBERI

Merlata Bloom Milano significa 70.000 mq di superficie affittabile di nuova offerta retail, tra brand inediti e concept store sperimentali, inclusi 210 spazi commerciali tra cui 43 innovativi concept F&B e 8.000 mq pensati per gustare ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena: la nuova ‘high-street’ di Milano. Un tenant mix unico, premium, con "De Gustibloom ", la food & leisure experience di Merlata Bloom Milano. Decathlon si insedia con il suo store su due piani ed un nuovo polo di uffici. Viene riservato grande spazio ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti attraverso un polo dedicato di 150 mq. Notorius Cinemas porta un moderno tempio dedicato alla magia del grande schermo: dieci sale e mille posti a sedere, per un incontro di tecnologia, comfort e coscienza green che rappresenta lo stato dell’arte dell’esperienza cinematografica.

