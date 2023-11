Accattonaggio al mercato: fermata e sanzionata. Gli episodi nelle scorse ore a Castano. La donna è stata prontamente bloccata dalla Polizia locale.

Accattonaggio al mercato: fermata e sanzionata. Gli episodi nelle scorse ore a Castano, dove una donna è stata notata aggirarsi tra i banchi, facendosi in vari casi consegnare alcune banconote da diversi anziani. Subito, allora, è partita la segnalazione e, poco dopo, gli agenti della Polizia locale l’hanno rintracciata e bloccata, per poi portarla al comando di piazza Mazzini, dove identificata, è risultata avere già precedenti penali. Nei suoi confronti è scattata la sanzione in via amministrativa in violazione del regolamento di Polizia Urbana della Città di Castano Primo che prevede proprio per tale fattispecie di violazione, una sanzione che va da 50 a 500 euro. Altresì, essendo residente in Milano, non svolgendo alcun lavoro in questo comune, non avendo vincoli di parentela, essendo dedita a tali fattispecie di violazioni ed essendo ingiustificata la sua presenza in loco, veniva notificato all’interessata l’avviso di avvio del procedimento amministrativo atto all’emissione della misura di allontanamento e rimpatrio al comune di residenza a mezzo Foglio di via Obbligatorio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!