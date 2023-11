Le iniziative per la Giornata dei diritti dell'Infanzia

Presentate dall'assessore alle Politiche educative di Busto Arsizio, Daniela Cinzia Cerana, e dalla vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli le iniziative organizzate in città dal 18 al 24 novembre in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre.

Presentate dall'assessore alle Politiche educative di Busto Arsizio, Daniela Cinzia Cerana, e dalla vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli le iniziative organizzate in città dal 18 al 24 novembre in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre.

Il calendario, realizzato dall'Amministrazione, in collaborazione con realtà del contesto sociale e culturale che a vario titolo operano sul territorio cittadino a favore dei minori, si apre sabato 18 novembre al Museo del Tessile con “Educhiamo in città: i servizi educativi zerosei anni si presentano”, evento proposto e gestito dal Coordinamento Pedagogico Territoriale.

Per la prima volta tutti i servizi educativi zero-sei anni (nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia) si riuniranno in un unico luogo al fine di presentare alle famiglie i loro percorsi educativi, anche in vista dell’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

Il programma della giornata prevede, inoltre, uno spazio di consulenze pedagogiche gratuite fornite da professionisti esperti nel settore” e l’organizzazione da parte di alcuni genitori e nonni di laboratori di intrattenimento (percorsi di psicomotricità, trucca e pettina bimbi, bolle di sapone, dinosauri).

Per tutte le famiglie partecipanti ci sarà anche una gustosa merenda, offerta dal Distretto Commercio Busto Arsizio, in collaborazione con le pasticcerie aderenti al progetto “BB, un dolce per Busto”.

