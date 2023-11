Il ricordo di mons. Maggiolini

Già vescovo di Carpi e di Como, la sua comunità d'origine a Bareggio lo ha voluto ricordare commossa con una Santa messa nel quindicesimo anniversario della sua morte, avvenuta nel 2008 all'età di 77 anni.

I più lo conoscono come vescovo di Como che resse la diocesi tra il 1989 e il 2006. Monsignor Alessandro Maggiolini, però, è originario di quella Bareggio che, nel quindicesimo anniversario della sua morte avvenuta nel 2008 all'età di 77 anni, lo ha voluto ricordare commossa con una Santa messa. Bareggese doc, nato in paese il 15 luglio 1931, Maggiolini fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1955 dall'arcivescovo di Milano Giovan Battista Montini che sarebbe in futuro stato al soglio pontificio con il nome di Paolo VI. Docente di filosofia nei seminari ambrosiani e di teologia all'Università Cattolica di Milano, Maggiolini fu anche direttore della Fuci, la federazione degli universitari cattolici italiani. Prima di diventare vescovo nella diocesi lariana lo fu di Carpi dove fu nominato il 7 aprile 1983. Alla sua memoria nel 2009 ha visto la luce un'associazione per ricordarne attività e pensiero. La messa ricordo da parte dei bareggesi è stata celebrata nella chiesa di San Martino.

