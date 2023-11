Nella biblioteca civica “Alda Merini” di Robecchetto con Induno nuovo appuntamento con le colazioni per “Il piccolo lettore mai sazio”, promosse dall’Amministrazione comunale.

L’evento culturale per avvicinare i bambini alla lettura si terrà a Malvaglio, nella struttura di via Novara, sabato 18 novembre dalle 10. Alla colazione seguiranno letture animate a cura di Emanuela De Dionigi della Cooperativa Il Naviglio e di un laboratorio di origami a cura di Alice Calcaterra.

È necessario prenotare in biblioteca entro giovedì 16 novembre e i primi 15 iscritti avranno la possibilità di avere la consumazione della colazione gratuita. L’iniziativa è organizzata con il supporto dell’associazione “Gli Amici della Biblioteca” e il Bar Emma.

