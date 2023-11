Apre CoWoCa: hub di servizi

Un progetto innovativo per dare nuove opportunità, pensato da un’idea nata da ‘Fondazione Aurea’ con alcune realtà castanesi. Tanti servizi, un unico spazio in piazza Dante 5.

Razionalizzare spazi, strutture, offerte, per dare ai cittadini un più ampio ventaglio di opportunità. L’esempio delle grandi metropoli sbarca a Castano Primo da un’idea nata da ‘Fondazione Aurea’ con alcune realtà castanesi e si concretizza nel nuovo ‘CoWoCa’. “Da sempre, tra i pilastri della nostra Fondazione vi è l’economia sociale - ci spiega Emanuele Albertario, tra gli ideatori del progetto - perchè possono dare ricadute economiche, ambientali, lavorative e sociali per i cittadini del territorio. La nostra idea è quindi quella di far convergere una serie di servizi e professionisti in un unico spazio, con un’alternanza di presenze e risorse, ma andando a dialogare e coinvolgere i cittadini in tutte le problematiche o opportunità che possono richiedere”. Un vero e proprio ‘hub’, situato al primo piano di piazza Dante 5, dove, in un grande ufficio strutturato e organizzato possano trovare sede, con una turnazione di due realtà alla volta, più servizi. “Prendiamo l’esempio di ConfArtigianato - prosegue Emanuele - un tempo aveva ampi locali con sedi enormi e poco utilizzate, poi progressivamente ha chiuso nel territorio. Ora la riportiamo a Castano Primo con una logica nuova e più moderna. Ma sono tante le realtà che stanno aderendo alla nostra proposta: consulenza legale, assistenza assicurativa, gestione utenze, incubatore di progetti di impresa, gestione ristrutturazioni e molto altro”. Gli ultimi accordi sono in via di definizione ma lo spazio è già quasi completamente pronto per accogliere i cittadini e sostenerli nei loro progetti. “Ci piace anche pensare di poter sostenere i sogni e i progetti di giovani, magari anche con difficoltà, portandoli poi a concretizzare i loro sogni. Abbiamo tante potenzialità e con l’aiuto dei professionisti giusti vogliamo provare a realizzarle”.

