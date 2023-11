Nerviano: continuano i furti

L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la Lega, esprime preoccupazione per l'ondata di furti negli appartamenti e nelle auto che sta caratterizzando diverse strade del comune.

Da Via Lazzaretto a via San Giorgio, da via Nerviano 90 a via Milano passando per le vie Beato Angelico e Nievo. L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi, ora sui banchi dell'opposizione con la Lega, esprime preoccupazione per l'ondata di furti negli appartamenti e nelle auto che sta caratterizzando diverse strade del comune. "Abbiamo avuto - spiega in una nota- anche diverse truffe o tentativi, mi è stata per esempio segnalata quella con due persone all'opera, una vestita da vigile urbano e l'altra da manutentore del gas pronti a entrare negli appartamenti con la scusa della perdita di gas". E si sono registrati, ricorda, anche tentativi di furto "con persone presenti in casa". Una situazione che, sottolinea Cozzi, esige di non essere sottovalutata e deve essere affrontata con la massima attenzione. Ma Cozzi si rivolge anche ai cittadini invitandoli a "segnalare tempestivamente alle Forze dell'ordine ogni movimento sospetto che possa aiutare a sventare qualsiasi tentativo di furto o truffa".

