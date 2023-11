Nerviano accoglie don Daniele

Il nuovo parroco della Comunità Pastorale don Daniele Gandini ha fatto il suo ingresso a Nerviano.

La comunità lo ha accolto con un forte abbraccio. A testimonianza della volontà di stabilire con lui un intenso rapporto umano nel cammino spirituale futuro. Il nuovo parroco della Comunità Pastorale don Daniele Gandini ha fatto il suo ingresso a Nerviano. L'emozione della comunità è riassunta dalle parole del primo cittadino Daniela Colombo: "è stato un grande onore e piacere-ha scritto in una nota- accogliere monsignor Luca raimondi, i tanti sacerdoti convenuti per condividere questo momento e rivolgere a don Daniele un caloroso benvenuto a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza". Colombo si porta come ricordo anche "la presenza di tante persone accorse per questo saluto". Le parole che ricorrono nel suo immortalare il felice momento della comunità sono futuro, piacere, speranza. "Quale testimone del Vangelo - ha proseguito la prima cittadina nervianese - don Daniele rappresenta il modello irrinunciabile che traccia il cammino di fede dei credenti, ma è anche riferimento autorevole per la società civile, il parroco è la guida pastorale della comunità cristiana ed il cittadino esemplare che travalice il proprio ministero e al quale ciascuno si rivolge con fiducia". Colombo ha concluso augurando a don Daniele "un ministero fecondo" e garantendo la vicinanza del comune "lungo tutto il cammino".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!