"Degrado al cimitero"

Cimitero di Turbigo al centro delle attenzioni. Da una parte, infatti, il gruppo di opposizione in consiglio comunale, dall'altra anche diversi cittadini.

Cimitero al centro delle attenzioni. Da una parte, infatti, il gruppo di opposizione in consiglio comunale, dall'altra anche diversi cittadini. "La grande cura che i turbighesi hanno sempre riservato al camposanto è a tutti nota; qui come ovunque rappresenta una manifestazione di affetto nei confronti dei defunti che contribuisce ad alleviare il dolore della mancanza - scrive appunto la minoranza consiliare in una nota - Ma le Amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni non hanno raccolto questa necessità, né provveduto alle regolari manutenzioni, per cui lo stato di degrado del luogo é andato via via peggiorando". Più nello specifico, infatti: "Nel primo cimitero i percorsi sono ridotti all’inverosimile, molto difficoltosi anche per le persone che non hanno alcun problema di equilibrio, per cui diventano impercorribili per chi si muove con un bastone, un deambulatore o una sedia a rotelle. E lo stesso dicasi per la strada che porta alla parte sotterranea. Non è però finita qui, perché ancora i servizi igienici sono inaccettabili, mancano maniglie di sicurezza e appoggio. Senza dimenticare i tombini, che non raccolgono più l’acqua piovana. Gli amministratori avevano previsto a bilancio per la sistemazione del cimitero una spesa di 100 mila euro già nel 2022, a conferma del fatto che da tempo esistevano evidenti necessità di intervento. Poi la spesa è stata rinviata nel 2023 e successivamente spostata al 2025. Mancanza di fondi? Questa giustificazione non è ammissibile visto che recentemente è stata approvata con urgenza una spesa di quasi 70 mila euro per il palazzetto in costruzione, da aggiungere alla cifra già esorbitante che i turbighesi dovranno per vent’anni sborsare. Questi soldi sono stati spesi per passare dal previsto pavimento sintetico ad uno in parquet nella nuova palestra in costruzione. Tutti dati che sono ovviamente rilevabili nella contabilità comunale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!