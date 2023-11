Incontro presentazione restauro del loggiato

La Parrocchia di Bernate Ticino organizza un incontro pubblico di presentazione del progetto “Restauro del Loggiato della Canonica di Bernate Ticino”, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo a valere sul bando SOS Patrimonio 2022.

L’incontro si terrà venerdì 24 novembre 2023, alle ore 21.15 presso le Sale Nobili della Canonica di Bernate Ticino. Oltre ad illustrare i lavori per la messa in sicurezza del Loggiato, nel corso dell’evento saranno presentate le diverse attività del progetto volte a far conoscere, riscoprire e promuovere la Canonica di Bernate.

Grazie al coinvolgimento di tutte le Associazioni locali nei prossimi mesi saranno avviate molteplici iniziative rivolte ai ragazzi dell’Oratorio, agli studenti delle Scuole Superiori, a giovani e adulti di tutta la comunità locale. Obiettivo generale del progetto è quello di avvicinare la comunità locale alla conoscenza della Canonica, coinvolgere sempre più persone in attività di volontariato per la gestione e promozione della Canonica.

