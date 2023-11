Farmacia San Francesco: tre furti in un mese

Tre furti in un mese. Non c'è pace, purtroppo, per la Lloyds Farmacia San Francesco di Turbigo. Ancora i ladri in azione.

Tre furti in un mese. Non c'è pace, purtroppo, per la Lloyds Farmacia San Francesco di Turbigo. Ancora i ladri in azione. Di nuovo, perché quella delle scorse ore, come detto, è stata la terza volta che, in poche settimane, i balordi hanno fatto la loro comparsa nell'attività turbighese. Un altro colpo in piena notte, poco dopo le 4. Sono arrivati davanti all'esercizio commerciale e qui utilizzando un tombino si sono aperti un passaggio. Pochi minuti, insomma, prima di raggiungere il banco, portarsi via un telefono cellulare e dileguarsi facendo perdere le loro tracce. Subito, ecco che è scattato l'allarme alle Forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per cercare di identificare i malviventi. "Capite che la situazione sta diventando insostenibile - commentano dalla stessa farmacia - Tre furti in un mese: è questa la realtà con la quale ci stiamo confrontando da inizio ottobre. Oltre al bottino, poi, ci sono i danni che i ladri provocano alla struttura per entrare".

