Gli antichi mestieri

Ricordi, per chi con quegli strumenti ci ha costruito una vita, o scoperta, per chi certe cose non ha mai avuto l’opportunità di vederle o utilizzarle. L’intenzione della mostra ‘Antichi mestieri’ curata da ‘Trucioli di Storia’ è proprio questa: insegnare qualcosa o rievocare un bel ricordo. L’esposizione, dedicata agli arnesi che servivano per i ‘lavori di una volta’, sarà visitabile dalle 10 alle 18.30. Saranno esposti tavoli da lavoro per falegnameria, scalpelli, lime e pialle, e ancora strumenti per apicoltura e selvicoltura, ma non solo: gli espositori, con quasi dei piccoli ‘workshops’, faranno rivivere appieno l’anima di ogni strumento.

