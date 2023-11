Monsignor Belloli e gli altri sacerdoti

Durante la Fiera di san Martino, presso la casa parrocchiale di via Grandi 7, saranno esposte alcune opere pittoriche e cimeli appartenuti ai sacerdoti inverunesi del passato e attualmente custodite nelle strutture della parrocchia.

Un po’ di arte in condivisione, per conoscere meglio attraverso i loro gusti artistici tre tra i più ricordati parroci inverunesi, don Luigi, don Francesco e don Erminio, e per rievocare la memoria di mons. Luigi Belloli nel centenario della sua nascita. Durante la Fiera di san Martino, presso la casa parrocchiale di via Grandi 7, saranno esposte alcune opere pittoriche e cimeli appartenuti ai sacerdoti inverunesi del passato e attualmente custodite nelle strutture della parrocchia. L’esposizione sarà visitabile domenica 12 e lunedì 13 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 e sarà possibile inoltre lasciare un’offerta libera in cambio di un’opera tra quelle esposte.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!