Un’occasione per dire ‘grazie’ per il raccolto, per il dono della terra, per l’opportunità di poter lavorare e coltivare. Ma anche una giornata per ‘benedire’ trattori e contadini che si adoperano per noi. La comunità di Boffalora sopra Ticino, la scorsa domenica, ha celebrato la ‘Giornata del Ringraziamento’: “Grandi e piccini, imprenditori agricoli e semplici cittadini anche provenienti dalle comunità limitrofe, si sono ritrovati per celebrare un suggestivo e antico rito della tradizione contadina. - ha commentato la sindaca Sabina Doniselli - È stato un momento di gratitudine per il raccolto concesso negli scorsi mesi ma anche un augurio e una preghiera per quello che verrà”. Un momento anche di festa per bambini e ragazzi, incuriositi dai grandi mezzi che si sono radunati nel centro del paese per un’occasione davvero bella e preziosa.

