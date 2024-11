La ‘Festa dell’Albero’ con i Bersaglieri

In un clima di festa, i bambini hanno potuto vivere momenti di gioia e spensieratezza, partecipando a corse e canti tra le foglie e gustando le caldarroste, gentilmente offerte dai Bersaglieri.

Anche quest’anno, come da tradizione, si è svolta la tanto attesa Festa dell’Albero alla Scuola Primaria di Boffalora Sopra Ticino. Una giornata speciale, organizzata nel cortile della scuola, che ha visto i bambini e le loro famiglie riunirsi in un giardino decorato dai colori autunnali delle foglie, in compagnia degli amici Bersaglieri. In un clima di festa, i bambini hanno potuto vivere momenti di gioia e spensieratezza, partecipando a corse e canti tra le foglie e gustando le caldarroste, gentilmente offerte dai Bersaglieri. Da anni, questa storica associazione collabora con la scuola per rendere indimenticabile la Festa dell’Albero, contribuendo con entusiasmo a un evento che non è solo una celebrazione della natura, ma anche un’occasione per rafforzare i legami di comunità e trasmettere valori importanti. Il sindaco Sabina Doniselli ha sottolineato l’importanza della manifestazione, evidenziando come essa serva a ricordare a tutti la fondamentale importanza degli alberi per la vita umana e per il nostro pianeta. La Festa dell’Albero rappresenta un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla cura dell’ambiente, valori fondamentali per un futuro più sostenibile.

