Sarà lo spettacolo teatrale “Fiabe d’Italia” a dare il via sabato 4 novembre alle 16.30 in sala Ratti a “Buon compleanno Calvino”, il ciclo di appuntamenti organizzato dal Comune di Legnano in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande narratore. “Fiabe d’Italia” è una selezione delle più belle fiabe della nostra tradizione raccolte da Calvino e rivisitate da Roberto Piumini, che prenderanno forma grazie alla voce di Debora Mancini, al live painting con proiezioni dell’illustratrice Daniela Tediosi e alla musica di Daniele Longo (tastiere, fisarmonica, voce, cajon e piccole percussioni). Regia, audio e luci sono di Andrea Pozzoli. Lo spettacolo, a ingresso libero, è per tutti.

Secondo appuntamento del ciclo, in programma sabato 11 novembre alle 16 nella biblioteca di via Cavour sarà con “Italo Calvino, il piacere dei libri”, conferenza tenuta da Alberto Introini, docente di lingua e letteratura italiana all’Istituto elvetico di Lugano.

Il terzo appuntamento, sabato 18 novembre alle 10.30, sempre nella biblioteca di via Cavour, sarà “La biblioteca dei destini incrociati”, laboratorio per bambini da 8 a 10 anni curato dagli operatori del servizio civile universale. Prenotazioni allo 0331 547370 o all’email biblioteca [dot] legnano [at] csbno [dot] net .

