Prevenire l'infestazione da cimici da letto

Una video guida destinata ai viaggiatori per ridurre il rischio di infestazione da cimici da letto, aiutarli a proteggere le proprie abitazioni e a godersi viaggi senza preoccupazioni.

Si tratta dell'iniziativa messa in campo da Hospitality Revolution, la piattaforma di e-learning rivolta ai Property Manager di Case Vacanza, con l’obiettivo di fornire una risorsa informativa completa contro l'allarme generato dall'esplosione del fenomeno a Parigi e dalle notizie amplificate attraverso i video sui social riguardo alla presenza delle Cimex lectularius, il nome scientifico delle cimici da letto, a Trieste, Milano e in altre zone d'Italia.

La video guida, disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Hospitality Revolution, fornisce una panoramica dettagliata sulle cimici dei letti, smentisce miti, offre soluzioni pratiche, spiega le strategie per evitare le infestazioni e illustra le misure di controllo da adottare una volta individuate. Lo scopo della video guida anti cimici da letto è aiutare i viaggiatori, ma anche i proprietari di case vacanza che gestiscono importanti flussi di ospiti, a proteggere gli spazi che usufruiscono o affittano. Tra i consigli presentati nella video guida, divisa in tre parti, troviamo la corretta gestione degli oggetti personali durante e dopo i viaggi, le strategie di ispezione accurata degli ambienti a rischio, come le stanze di hotel o i B&B, e la collaborazione con professionisti specializzati in caso di infestazione.

"Le cimici dei letti - spiega nella video guida il Direttore di Hospitality Revolution Angelo Spinalbelli - possono attecchire anche in case pulite, così come in strutture ricettive di ogni tipo, dall'ostello ai sette stelle. Amano viaggiare nelle valigie o nascondersi nelle tasche, negli orli dei pantaloni, negli abiti e nelle giacche. È perciò importante, ad esempio, non aprire le valigie nella stanza da letto al ritorno da un viaggio, né riporre vestiti e capi d'abbigliamento, anche se puliti, nell'armadio".

Presenti da almeno 115 milioni di anni, le cimici da letto traggono oggi notevoli vantaggi dalla globalizzazione, spesso trovando rifugio negli indumenti e nei bagagli. Come sottolineato dal quotidiano francese Liberation in un articolo sull'infestazione parigina, di recente i fastidiosi insetti si sono adattati perfettamente alle abitudini della cosiddetta generazione "EasyJet", infiltrandosi nei trolley durante i nostri viaggi, contribuendo così alla loro diffusione e concentrazione nelle metropoli. A confermarlo le numerose testimonianze e i commenti su piattaforme come Airbnb o Booking. Studi recenti, inoltre, rivelano che l'11% delle famiglie francesi ha dovuto affrontare un'infestazione da cimici dei letti tra il 2017 e il 2022.

