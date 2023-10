Si cerca la 16enne Lucia

La ragazza, sedicenne, era ospite di una comunità educativa di Buscate. Di lei non si hanno notizie dallo scorso 14 ottobre. L'appello del padre.

Un nuovo caso di sparizione di minori, l'ennesimo, come sempre più spesso segnaliamo e vediamo anche nel nostro territorio. In questo caso la segnalazione arriva dal padre, alla trasmissione 'Chi l'ha visto?' di RAI 3.

La ragazza è alta 1 metro e 65, ha occhi e capelli castani. Come segni particolari ha cicatrici su mani e braccia e un tatuaggio con la scritta "Loto" sulle dita delle mani. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera, pantaloni della tuta neri e scarpe da ginnastica nere.

La ragazza, sedicenne, era ospite di una comunità educativa di Buscate. Di lei non si hanno notizie dallo scorso 14 ottobre.

L'uomo pensa che sua figlia possa utilizzare il cellulare di qualcun altro, non avendo portato con sé il telefono né i documenti d'identità allontanandosi dalla struttura di Buscate, nell'hinterland di Milano, che la ospitava.

Il padre ha raccontato nella trasmissione che la ragazza, prima di far perdere le sue tracce, ha effettuato alcune chiamate ai servizi sociali e alla madre. Dopodiché non si è fatta più sentire e ha lasciato in comunità il cellulare.

"Voglio dire a Lucia che le voglio e le vogliamo bene. Di avere fiducia, come io ce l'ho con lei e di tendere una mano che noi ci siamo. Aspetto un suo contatto perché siamo tutti preoccupati".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!