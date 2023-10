Halloween in 'Baitina'

Bambine e bambini... La Baitina di Castellanza (via Azimonti) vi invita a trascorrere un pomeriggio spaventosamente divertente in occasione di Halloween.

Bambine e bambini... La Baitina di Castellanza (via Azimonti) vi invita a trascorrere un pomeriggio spaventosamente divertente in occasione di Halloween. Preparatevi per un'esperienza indimenticabile che vi farà sobbalzare dalla gioia. L'appuntamento è martedì 31 ottobre, dalle 16.30 alle 19, con trucca bimbi,, baby dance e racconti paurosi. Le attività sono gratuite; punto bar aperto per mostruose merende.

