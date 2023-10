Abbattere le emissioni di CO2 nell’atmosfera e, contemporaneamente, anche i costi dell’energia attraverso quelle rinnovabili.

Abbattere le emissioni di CO2 nell’atmosfera e, contemporaneamente, anche i costi dell’energia attraverso quelle rinnovabili. Si può, attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili a Impatto Sociale e purché ognuno faccia la sua parte. “Gli eventi climatici che molti territori hanno recentemente subito sono avvisi che non dobbiamo e non possiamo ignorare e pertanto è fondamentale porre in atto gli interventi di difesa che, a partire dall’Onu e per arrivare a Regione Lombardia, hanno indicato proprio le CER quali realtà con le quali si possono raggiungere simili obiettivi - spiega Franco Goi, tra i componenti del comitato promotore che a Turbigo si sta muovendo appunto in questa direzione - Oggi siamo all’inizio, ma è chiaro che un passo alla volta contiamo di raggiungere sempre più persone. Ricordiamo, infatti, che si tratta di un significativo servizio che andrebbe ad interessare non solo il nostro paese, bensì pure le vicine comunità di Castano (la cabina di distribuzione primaria), Nosate e Robecchetto”. L’appello e l’invito, quindi, è rivolto all’intera collettività. “Singoli cittadini o famiglie, enti territoriali, di ricerca, di formazione e religiosi, autorità locali, Pmi e chi opera nel terzo settore e nella protezione ambientale - continua - Chiunque, lo ribadiamo, può farne parte ed essere attore attivo in una proposta che partendo dal presente guarda con particolare attenzione al futuro”.

